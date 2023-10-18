Израиль представит в СБ ООН доказательства своей непричастности к удару в Газе

Израиль сегодня представит в Совет Безопасности ООН конкретные доказательства своей непричастности к ракетному удару по больнице Аль-Ахли в городе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в видеообращении, опубликованном на странице МИД страны в соцсети X.

Как заявил глава МИД, у Израиля есть конкретные доказательства того, что израильская армия не наносила удары по больнице.

Он подчеркнул, что в Израиле более чем на 100% уверены, что это больница пострадала в результате падения палестинской ракеты, запущенной «Исламским джихадом» (организация запрещена в России).

«Эти доказательства будут представлены сегодня на заседании Совета безопасности ООН, чтобы их могло увидеть все международное сообщество», — добавил Коэн.

18 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, боевиков ХАМАС, которые обсуждают падение ракеты на больницу. Из разговора следует, что она принадлежала «Исламскому джихаду».

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.