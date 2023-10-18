Американское оружие, переданное Украине, возможно, было применено во время брюссельского теракта. Такой информацией поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие из тех, <...> что посылали Украине», — утверждает политик.

Филиппо спрогнозировал, что именно Европа пострадает более остальных от оружейных поставок украинскому правительству.

«Многие же предупреждали! <...> Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!» — сказал он.

До этого Филиппо уже озвучивал похожую позицию. Направленное Украине американское вооружение в итоге оказалось на Ближнем Востоке, где применяется при различных столкновениях, говорил он.

Посол Украины Оксана Маркарова заявила, что уже одобренным США поставкам оружия ничего не угрожает.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.