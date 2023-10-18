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Путин рассказал о заинтересованности РФ в реализации инициативы «Один пояс — один путь»

Путин: РФ заинтересована в развитии китайского проекта Один пояс — один путь»

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Pool Reuters

Россия заинтересована в развитии китайской инициативы «Один пояс — один путь», заявил на пресс-конференции по итогам визита в Пекин президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Если будет развиваться китайская инициатива «Один пояс — один путь», это будет создавать синергетический эффект и для тех усилий и тех вложений, которые мы делаем, развивая российские возможности. Мы в этом заинтересованы», — отметил президент.

Он подчеркнул, что китайская инициатива — это глобальный проект, она касается почти всех регионов мира.

До этого Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В столицу Китая российский лидер прибыл для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь».

Как заявил на встрече с российским лидером Си Цзиньпин, товарооборот России и Китая достиг рекордного объема.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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