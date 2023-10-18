В Кремле рассказали, что Путин и Си Цзиньпин продолжат общение во время чаепития

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за обедом, затем будет чаепитие, где они пообщаются тет-а-тет, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что переговоры в формате делегаций уже завершились.

«Сейчас идет обед в узком составе, после которого будет чаепитие с глазу на глаз», — сказал он.

Лидеры государств провели переговоры с участием делегаций, беседа продолжалась около полутора часов.

До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры Российской Федерации и Китая с 2013 года провели 42 встречи, что позволило им наладить хорошие деловые отношения и крепкую дружбу.

Владимир Путин в ходе выступления на российско-китайских переговорах заявил, что сейчас очень актуальна тесная внешнеполитическая координация, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество.

Подробнее о визите Путина в Пекин – в материале «Газеты.Ru».