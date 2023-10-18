В Турции прошли антиизраильские и антиамериканские акции

Во многих городах Турции в связи с ударом по больнице в секторе Газа прошли стихийные антиизраильские акции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию ряда турецких телеканалов.

В Анкаре и Стамбуле митинги состоялись у дипломатических представительств Израиля. В Анкаре полиция полностью перекрыла улицу, на которой расположено израильское посольство. В этот район стянуто дополнительное количество спецназа.

В Стамбуле полиция применила против пытавшихся прорваться к израильскому консульству демонстрантов перцовый газ.

Были усилены меры безопасности у израильского консульства в Измире.

Сообщается, что массовая акция протеста состоялась у консульства США в Адане. Кроме того, в Стамбуле было разгромлено несколько ресторанов быстрого питания McDonald's.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» объявило среду 18 октября «днем гнева» против Израиля. «Хезболла» направила гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы для акции протеста.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.