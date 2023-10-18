Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в Газе как противоречащий международному праву

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил удар по больнице в Газе как противоречащий международному праву. Соответствующая публикация размещена на его странице в социальной сети X.

«Я в ужасе от ... сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. <..> Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом», — подчеркнул он.

До этого глава Ирана прокомментировал обстрел больницы в Газе. В Израиле в обстреле обвинили «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.