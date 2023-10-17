Явлинский может в четвертый раз поучаствовать в президентских выборах

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в четвертый раз пойдет на президентские выборы, если россияне инициативно соберут 10 млн подписей за его выдвижение. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции.

В публикации отмечается, что Явлинский множество раз публично заявлял о своем возможном участии в президентских выборах. В пресс-службе партии подчеркнули, что для этого должно быть «инициативно собрано не менее 10 млн подписей за его выдвижение».

«Имеется в виду сбор подписей непосредственно самими гражданами и по их инициативе. После этого партия «Яблоко» примет решение об участии или неучастии в президентских выборах», — говорится в публикации.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

«Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская [предвыборная] кампания будет объявлена в ноябре, у меня нет такой информации», — пояснил Песков.

До этого художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков заявлял, что готов принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.