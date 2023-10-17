Путин проводит переговоры с Орбаном

Президент России Владимир Путин «на полях» третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Китае проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин отметил, что со многими странами Европы отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения.

При этом глава российского государства отметил, что в 2023 году товарооборот Москвы и Будапешта упал на 30%.

«Надо подумать, что сделать в этом направлении», — сказал он.

Российский лидер отметил, что отношения между двумя государствами на протяжении десятилетий строились на основе учёта интересов друг друга.

Орбан в свою очередь указал, что Венгрия никогда не находилась в такой тяжелой ситуации, как сейчас.

«Венгрия никогда не хотела противостоять России», — подчеркнул премьер страны.

17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Ранее сообщалось, что Орбан и Путин в одно время посетят Китай.