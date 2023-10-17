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Путин планирует встретиться с премьером Пакистана в Пекине

Песков сообщил, что Путин в Пекине встретится с премьером Пакистана Какаром

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Brendan McDermid/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в Пекине встретится с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, сообщает ТАСС.

«Сегодня заключительная встреча будет с Пакистаном <...> Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану», — сообщил Песков.

Рабочий график Путина начнется со встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После будут переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Среттой Тависиным. В этот день не исключены и другие встречи.

Далее пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Он прибыл на самолете в пекинский международный аэропорт Шоуду.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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