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СБ ООН ушел на закрытые консультации по ближневосточным резолюциям

СБ ООН ушел на закрытые консультации перед решением по ближневосточным резолюциям

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Члены Совета Безопасности ООН по запросу Объединенных Арабских Эмиратов ушли на закрытые консультации перед голосованием по двум проектам резолюций по конфликту Израиля и Палестины, сообщаетТАСС.

Сразу после начала заседаний постпред ОАЭ при организации Лана Заки Нусейба пояснила, что ее делегация планировала предложить кратко прервать заседание, чтобы ненадолго уйти на закрытые консультации перед голосованием».

До этого постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к проекту Бразилии есть вопросы.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия считает, что ее проект ближневосточной резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ.

13 октября президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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