Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов Вашингтона против руководства России

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости выпадов Вашингтона против политического руководства России. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Комментируя интервью президента США Джо Байдена американскому телеканалу CBS, Антонов сказал, что допущенные в нем выпады против российского политического руководства являются неприемлемыми и неуместными. Дипломат подчеркнул, что недопустимо опускаться до непристойных характеристик и в очередной раз подогревать и без того расцветшую пышным цветом в США русофобию.

Антонов призвал американские власти сосредоточить «весь пыл своих эмоций» на глобальных мировых проблемах, таких как поддержание стратегической стабильности, укрепление режима нераспространения оружия массового поражения, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата.

Ранее член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что целями его переизбрания на второй срок являются подавление власти российского лидера Владимира Путина, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, эти слова выглядят несолидно, поскольку все политические достижения нынешнего хозяина Белого дома остались в прошлом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.