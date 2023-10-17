Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов Вашингтона против руководства России

Посол Антонов: выпады США против руководства России являются недопустимыми

close
100%
Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости выпадов Вашингтона против политического руководства России. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Комментируя интервью президента США Джо Байдена американскому телеканалу CBS, Антонов сказал, что допущенные в нем выпады против российского политического руководства являются неприемлемыми и неуместными. Дипломат подчеркнул, что недопустимо опускаться до непристойных характеристик и в очередной раз подогревать и без того расцветшую пышным цветом в США русофобию.

Антонов призвал американские власти сосредоточить «весь пыл своих эмоций» на глобальных мировых проблемах, таких как поддержание стратегической стабильности, укрепление режима нераспространения оружия массового поражения, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата.

Ранее член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что целями его переизбрания на второй срок являются подавление власти российского лидера Владимира Путина, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, эти слова выглядят несолидно, поскольку все политические достижения нынешнего хозяина Белого дома остались в прошлом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий