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В России сообщили, будут ли проводить ядерное испытание

РФ не намерена проводить ядерное испытание первой, ответственность лежит на США

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Министерство обороны РФ

Заместитель делегации России на заседании Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что РФ не будет проводить ядерные испытания, а ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время готовится законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — «Газета.Ru»). Это позволит сбалансировать наш статус по договору с США», — заявил Воронцов.

По его словам, отзыв ратификации Россией не означает, что страна намерена возобновить ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесен в Государственную думу.

Он также отметил, что его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. Он предположил, что первое чтение законопроекта пройдет во вторник, 17 октября.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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