Адвокат Навального* уехал из России после возбуждения дела против защиты политика

Адвокат Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Александр Федулов уехал из России в Турцию после возбуждения уголовного дела, сообщает РИА Новости.

Федулов выключил телефон и не пришел на запланированное заседание суда. Позже выяснилось, что он улетел из аэропорта Домодедово в Стамбул.

Ранее сообщалось, что у адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) проходят обыски в рамках дела об экстремистском сообществе.

Бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале пишет, что обыски проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера.

Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) написал в Twitter, что Сергунина впоследствии задержали.

Самого Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) на год перевели в единое помещение камерного типа. Он отмечал, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).

Ранее сообщалось, что были арестованы еще два адвоката Навального.