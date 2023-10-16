РФ предложила два изменения в бразильский проект ближневосточной резолюции СБ ООН

Россия считает, что ее проект ближневосточной резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ. Он этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Убеждены, что наш проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов», — отметил Полянский.

Он уточнил, что Россия предложила две поправки, осуждающие удары по сектору Газа и призывающие к прекращению огня.

14 октября постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

16 октября стало известно, что голосование в Совбезе ООН по российскому и бразильскому проектам резолюций по ситуации в Израиле и Газе намечено на 18:00 (1:00 мск).

Ранее президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.