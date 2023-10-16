Путин заявил, что для РФ важен внеблоковый статус Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет Киева создаст угрозу для РФ. Интервью российского президента Медиакорпорации Китая опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что для России очень важен внеблоковый статус Украины, Москва просит, чтобы ее услышали.

Путин подчеркнул, что с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на Восток прошло «пять волн» расширения альянса.

«Каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания», — поделился российский президент.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на заседании совета НАТО — Украина с представителями Киева был обсужден «путь в НАТО», который, несмотря на конфликт, включает в себя борьбу с коррупцией.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».