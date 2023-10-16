Главе Еврокомиссии указали на «воинственный лай» о конфликте на Ближнем Востоке

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику, когда делает заявления о ситуации в Израиле. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», — заявил Филиппо.

Он также указал, что Франции следует способствовать деэскалации конфликта в регионе, продвигать мирные усилия и заботиться о израильских и палестинских жителях.

До этого фон дер Ляйен заявила о праве Израиля защищать себя после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.