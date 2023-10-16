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Байден заявил о необходимости уничтожения ХАМАС

Байден согласился с необходимостью уничтожения ХАМАС

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Elizabeth Frantz/Reuters

Глава США Джо Байден высказал убеждение в том, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено. При этом он подчеркнул, что уничтожение ХАМАС не должно повлечь за собой ликвидацию идеи создания Палестинского государства. Об этом Байден заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

Так, отвечая на вопрос тележурналиста о том, нужно ли полностью уничтожить ХАМАС, Байден сказал, что он согласен с уничтожением этой палестинской группировки. При этом Байден отметил необходимость существования палестинской власти. Президент США подчеркнул, что нужен путь для существования Палестинского государства.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий США придерживаются принципа образования в Палестине двух государств. Именно такой подход, считает Байден, создаст рядом с Израилем независимое государство для пяти миллионов живущих в секторе Газа и на Западном берегу Иордан палестинцев.

При этом Байден выразил понимание того факта, что после случившегося нападения в Израиле не сразу одобрят возможность создания независимого Палестинского государства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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