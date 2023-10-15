Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль в ближайшие дни

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль в ближайшие дни, пишет Times of Israel.

Издание отмечает, что Байдена пригласили посетить Израиль уже на этой неделе. В случае согласия Байден может стать первым главой иностранного государства, который посетит Израиль после начала эскалации конфликта.

Ранее Член палаты представителей, инициировавший отстранение с поста ее спикера Кевина Маккарти, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что конгрессу США не следует рассматривать в одном законопроекте вопросы о дополнительном финансировании Израиля и Украины.

По его мнению, данные законодательные вопросы заслуживают отдельного голосования, независимо от того, что думают об израильской или украинской сторонах.

Гетц считает, что ответственному правительству стоит адресовать эти вопросы по отдельности, а не вместе.

Конгрессмен в качестве обоснования привел в пример свою позицию — он поддерживает выделение конгрессом дополнительных средств на помощь Израилю, но не поддерживает финансирование Украины.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».