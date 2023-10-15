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В МИД рассказали, что Россия не планирует создавать союзы в духе «холодной войны»

МИД: Россия не пытается создать с КНР и КНДР союз в духе времен холодной войны

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров заявил РИА Новости, что Российская Федерация не планирует создавать с Китаем и КНДР союз в духе времен «холодной войны».

«Создание форматов «узкого состава» идет в русле линии Соединенных Штатов по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках так называемой концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Мы не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе «холодной войны», — сказал он, отвечая на вопрос о том будут ли Российская Федерация, Северная Корея и Китайская Народная Республика создавать союз в противовес треугольнику США-Южная Корея-Япония.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что действия США и их союзников приводят к возникновению глобальной «второй холодной войны». Он охарактеризовал поведение Вашингтона как «самого опасного военного государства».

Ранее генсек ООН Гутерреш призвал уничтожить ядерное оружие в мире для предотвращения эскалации.

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