Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

Протестующие у здания министерства обороны в Тель-Авиве выступили с требованием к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху уйти в отставку, пишет газета Israel Times.

Как следует из текста, многие из пришедших держат в руках таблички с именами и фотографиями пропавших без вести или попавших в плен израильтян после атак радикальной группировки ХАМАС.

Другие демонстранты размахивают табличками, где указано, что Нетаньяху несет ответственность за сокрушительный провал и с призывами покинуть занимаемую должность, отмечается в материале.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.