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Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Нетаньяху: армия Израиля задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС

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Yonatan Sindel/Reuters

Армия обороны Израиля задействует все ресурсы для уничтожения движения ХАМАС, боевики которого напали на территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации, трансляция которого велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС», — заявил премьер, подчеркивая, что «мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля».

Также Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) обратилось к Ирану, Иордании и Ираку с просьбой о пропуске своих войск в Израиль, чтобы помочь ХАМАС «завоевать Иерусалим».

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Война в Израиле
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