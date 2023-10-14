Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатрян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте армянского президента.

«Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления «Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение Еревана начать процедуру ратификации Римского статута было принято до решения Международного уголовного суда в отношении президента РФ Владимира Путина. По его словам, после сентября 2020 года стало ясно, что «определенные системы не работают. Тогда Ереван начал поиск возможностей для безопасности Армении и выбор пал на Римский статут.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.