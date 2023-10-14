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Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Хачатрян утвердил ратификацию Римского статута МУС

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Shutterstock

Президент Армении Ваагн Хачатрян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте армянского президента.

«Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления «Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение Еревана начать процедуру ратификации Римского статута было принято до решения Международного уголовного суда в отношении президента РФ Владимира Путина. По его словам, после сентября 2020 года стало ясно, что «определенные системы не работают. Тогда Ереван начал поиск возможностей для безопасности Армении и выбор пал на Римский статут.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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