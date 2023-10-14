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В Латвии сочли Россию главной угрозой североевропейскому региону

Премьер Латвии Силиня назвала Россию главной угрозой Северной Европе

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Российская Федерация остается главной угрозой для североевропейского региона. По ее словам, необходимо искать решения, которые ограничат действия Москвы в этой части континента, пишет Delfi.

Как отметила политик, ситуация с безопасностью в регионе меняется в лучшую сторону, и, хотя к НАТО присоединяются новые члены, Латвия сталкивается с угрозами со стороны Белоруссии и России.

Силиня привела в пример попытку Москвы вызвать «гуманитарный кризис в Латвии, ограничив въезд граждан Украины в Россию по суше».

Премьер-министр Латвии подчеркнула, что ожидает поддержки от Североатлантического альянса, так как это «партнер, на которого всегда можно положиться».

До этого Эвика Силиня заявила, что поддержка Украины находится на первом месте в повестке дня нового правительства Латвии.

«Для Латвии нашей главной темой и главным приоритетом останется Украина. Мы считаем, что должны поддержать Украину финансово, военно и политически», — сказала она.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. россиян могут покинуть Латвию.

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