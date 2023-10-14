Bloomberg рассказало об экономических последствиях конфликта в Израиле

Конфликт в Израиле приведет к тяжелым потрясениям в мировой экономике в случае расширения географии, пишет Bloomberg.

«Подобно прежним войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и ХАМАС <...> может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевым морским путем. Из-за этого конфликт в этом регионе «может вызвать потрясения по всему миру».

В публикации отмечается, что мировая экономика уязвима, так как еще не восстановилась после всплеска инфляции из-за конфликта на Украине. Авторы уверены, что война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.