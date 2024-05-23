ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы РФ уничтожили железнодорожный состав с военной техникой украинской армии на станции Люботин, которая находится под Харьковом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«В Люботине уничтожен состав с техникой ВСУ на разгрузочной станции», — отмечается в сообщении.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что около 11:00 в городе прогремело не менее 10 взрывов. Позже он написал в своем Telegram-канале, что удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и коммунальному предприятию.

По данным украинского сервиса по оповещению населения, на территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили 36-ю отдельную бригаду морской пехоты с Херсонского направления в Харьковскую область из-за проблем на фронте.

18 мая военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что командование армии Украины пытается остановить продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области, для чего перебрасывает туда резервы. Речь идет о десятках батальонов, отметил он.

Ранее в Британии предрекли ослабление ВСУ по всему фронту из-за Харькова.