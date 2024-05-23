При обстреле ВСУ в Горловке погиб мужчина, пострадали 11 человек

Мужчина 1954 года рождения погиб, еще 11 человек пострадали 23 мая в результате массированного артиллерийского огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Центрально-Городскому району Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, мирный житель погиб, находясь в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка.

Остальные лица пострадали рядом с магазином «Геркулес MOLOKO», они получили ранения различной степени тяжести. Самый взрослый пострадавший — 1950 года рождения, самый молодой — 2002 года рождения.

Вследствие обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке, а также линия электропередачи в Петровском районе Донецка, сообщил Пушилин.

Кроме того, зафиксировано семь обстрелов, выпущено 17 боеприпасов со стороны ВСУ. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.

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