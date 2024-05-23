Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле ВСУ в Горловке погиб мужчина, пострадали 11 человек

Пушилин: один человек погиб, 11 человек пострадали при обстреле ВСУ Горловки

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мужчина 1954 года рождения погиб, еще 11 человек пострадали 23 мая в результате массированного артиллерийского огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Центрально-Городскому району Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, мирный житель погиб, находясь в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка.

Остальные лица пострадали рядом с магазином «Геркулес MOLOKO», они получили ранения различной степени тяжести. Самый взрослый пострадавший — 1950 года рождения, самый молодой — 2002 года рождения.

Вследствие обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке, а также линия электропередачи в Петровском районе Донецка, сообщил Пушилин.

Кроме того, зафиксировано семь обстрелов, выпущено 17 боеприпасов со стороны ВСУ. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами