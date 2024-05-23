Земфире не удалось добиться исключения из реестра иноагентов

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова не смогла добиться исключения ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Втором кассационном суде общей юрисдикции оставили без удовлетворения жалобу Земфиры.

Земфира была включена Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2023 года, и решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы.

Кроме того, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

Минюст мотивировал решение включить певицу в иноагентский список тем, что та открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

11 марта 2024 года Рамазанова подала жалобу в кассационный суд на отказ снять с нее статус иностранного агента.

В январе Земфира призналась, что Париж стал для нее новым домом после эмиграции из России. Она пообещала дать много концертов в разных частях планеты, а также анонсировала новый альбом.

Ранее Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры на фоне слухов об их ссоре.