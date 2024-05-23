Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Земфире не удалось добиться исключения из реестра иноагентов

Суд оставил без изменения решение о включении Земфиры в реестр иноагентов

close
100%
zemfira_fans/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова не смогла добиться исключения ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Втором кассационном суде общей юрисдикции оставили без удовлетворения жалобу Земфиры.

Земфира была включена Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2023 года, и решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы.

Кроме того, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

Минюст мотивировал решение включить певицу в иноагентский список тем, что та открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

11 марта 2024 года Рамазанова подала жалобу в кассационный суд на отказ снять с нее статус иностранного агента.

В январе Земфира призналась, что Париж стал для нее новым домом после эмиграции из России. Она пообещала дать много концертов в разных частях планеты, а также анонсировала новый альбом.

Ранее Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры на фоне слухов об их ссоре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами