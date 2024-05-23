Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные днем 23 мая сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, который запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 12.30 пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), расположенными на территории российского приграничного региона.

Утром 22 мая российские силы ПВО сбили в Белгородской области два украинских дрона и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Атаки на приграничные регионы России со стороны Украины усилились после 10 мая. В этот день российские военные подразделения «Север» начали наступление на харьковском направлении. В последующие недели были взяты под контроль несколько населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин сообщал, что такие действия армия России осуществляет для того, чтобы ВСУ не смогли дальше обстреливать Белгородскую область и другие приграничные регионы России. Военные эксперты также связали наступление с созданием «санитарной зоны» внутри Харьковской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами