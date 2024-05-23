В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

Российские военные днем 23 мая сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, который запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 12.30 пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), расположенными на территории российского приграничного региона.

Утром 22 мая российские силы ПВО сбили в Белгородской области два украинских дрона и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Атаки на приграничные регионы России со стороны Украины усилились после 10 мая. В этот день российские военные подразделения «Север» начали наступление на харьковском направлении. В последующие недели были взяты под контроль несколько населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин сообщал, что такие действия армия России осуществляет для того, чтобы ВСУ не смогли дальше обстреливать Белгородскую область и другие приграничные регионы России. Военные эксперты также связали наступление с созданием «санитарной зоны» внутри Харьковской области.

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