На активы и недвижимость замглавы Генштаба наложили арест

На активы арестованного по делу о взятке начальника главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина наложили обеспечительные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следствием наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина в случае признания генерала впоследствии виновным в получении особо крупной взятки следствием», — заявил собеседник агентства.

Решение об аресте Шамарина не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Максимальное наказание по вменяемой генералу статье составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки.

Генерал Шамарин был арестован 23 мая по делу о получении особо крупной взятки.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее сообщалось, что жена Шамарина меняла авто каждые три года.