Швейцарский аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник в отставке и бывший офицер Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ральф Боссхард рассказал, что данные в отчетах наблюдательной миссии организации постоянно проходили фильтрацию и искажались. Его слова передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

По словам Боссхарда, два швейцарских наблюдателя были разочарованы, так как видели, что между отчетами, которые они писали и отправляли в штаб-квартиру организации в Киев, и отчетами, которые получили в делегации ОБСЕ в Вене, была большая разница.

«Происходила ... фильтрация и манипуляция уже в Киеве, и потом, думаю, тоже в Вене. Поэтому я спросил как-то в личной беседе одного из этих сотрудников в Вене. Александр Хуг (первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине с 2014 по 2018 годы. — «Газета.Ru»), например, тоже сказал мне однажды, что он не может сообщить обо всем полностью, и говорил, что он не хочет обвинить в официальных отчетах какую-либо из сторон конфликта», — поделился Боссхард.

Он считает, что правдивые данные о ситуации в Донбассе могли бы оказать большее давление на миссию организации.

До этого постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич говорил, что руководство ОБСЕ никак не реагирует на решения Евросоюза о введении запрета на вещание трех российских средств массовой информации (СМИ) — РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты».

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