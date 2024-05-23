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Группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской области

Группировка «Север» ударила по бригадам ВСУ у двух сел в Харьковской области

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РИА «Новости»

Солдаты группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие страны засекли живую силу и технику 125-й механизированной бригады и 112-й бригады территориальной обороны украинских войск в районе населенных пунктов Константиновка и Гранов. Впоследствии места дислокации ВСУ были поражены точными ударами.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени подразделения «Севера» отразили две атаки штурмовых групп украинских войск. Сражения произошли недалеко от населенных пунктов Волчанск и Глубокое, которые также находятся в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины», — говорится в заявлении.

Вместе с этим украинские войска лишились одной гаубицы M777, одного орудия Д-20, одного орудия M119 и двух гаубиц Д-30. Российские бойцы, в свою очередь, продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Ранее в Кремле оценили наступление армии страны в Харьковской области.

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