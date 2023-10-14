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Зеленского напугала возможная потеря внимания Запада

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский отчаялся из-за потери интереса Запада к Украине

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский обеспокоен перспективой потери интереса западных партнеров к Украине. К такому выводу пришел бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Зеленский в панике: он не знает, что делать. Он пытается найти какой-то способ сохранить свою значимость», — отметил Джонсон.

Он обратил внимание на смену имиджа украинского лидера. Если раньше он предпочитал одеваться как Фидель Кастро или Че Гевара в зеленую униформу, то теперь копирует Джонни Кэша, выбирая черный лук. Экс-агент ЦРУ предположил, что Зеленский получил сигнал, что его старая схема уже не работает, поэтому он решил ее изменить.

По мнению эксперта, глава Украины явно опасается, что все внимание западных союзников перешло на арабо-израильский конфликт. Джонсон добавил, что влияние Зеленского в стране существенно снизилось, если бы в стране сейчас провели выборы, то он не смог бы переизбраться на второй срок.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в утечке оружия с Украины на Ближний Восток.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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