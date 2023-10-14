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В России заявили, что принимают во внимание ядерный арсенал Запада

МИД: РФ учитывает ядерный арсенал Запада, который могут обратить против Москвы

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, что Москва вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона, который они могут обернуть против России на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, передает РИА Новости.

«В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам «стратегическое поражение», вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России», — сказал он.

Воронцов добавил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что в настоящее время речи о новых переговорах стратегической стабильности быть не может.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен изменить внешнеполитический подход, если хочет и дальше реально работать с Россией по контролю над вооружениями.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях.

Путин фразой «хрен им» ответил на требование НАТО сократить ядерное оружие.

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