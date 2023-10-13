ООН обратилась к Израилю с призывом

Организация Объединенных Наций обратились с призывом к властям Израиля отменить свое предписание жителям сектора Газы переместиться с севера сектора на юг. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на комментарии сотрудников ООН в Палестине.

«ООН в Палестине призывает правительство Израиля отменить свое объявление о том, что агентства ООН и палестинцы должны «немедленно переселиться в южную часть сектора Газа» без каких-либо гарантий их безопасности или гарантий на возвращения», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников всемирной организации в Палестине, «это вызовет гуманитарную трагедию», которую можно и необходимо предотвратить.

Они также указали, что 1 млн человек не может переместиться за один день.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.