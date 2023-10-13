В МИД России заявили о продолжении контактов с ХАМАС

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Российская Федерация продолжит контакты с палестинским движением ХАМАС в контексте урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

«Мы в контакте со всеми. У нас есть и выход на руководство ХАМАС… Надо же решать проблему, как вы можете решить проблему, если у вас нет контактов, нет информации», — сказал дипломат.

По его словам, главное, что усилия Москвы «должны принести желаемые результаты».

13 октября президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.