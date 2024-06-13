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Пробки в Москве достигли отметки в 9 баллов

В Москве вечерние заторы достигли 9-балльной отметки 13 июня

В Москве автомобильные заторы достигли 9-балльной отметки вечером 13 июня на фоне проливного дождя. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на 19:30 мск.

Согласно информации ресурса, автодвижение особенно затруднено в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал (северо-восток), на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) близ Варшавского шоссе (юг) и на некоторых других участках города.

Уточняется, что рост интенсивности движения на дорогах Москвы также спровоцирован продолжительным и сильным ливнем, накрывшим город.

Некоторое время назад в Москве образовалась трехкилометровая пробка из-за дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла, грузовика и нескольких легковушек. Инцидент произошел на Симферопольском шоссе, возле деревни Перхурово.

Ранее эксперт назвал пробки на дорогах причиной тревожности и проблем со сном.

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