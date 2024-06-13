Анна Семенович рассказала, почему избегала мужчин: «Затащили в машину»

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, как в юности ее с подругами затащили в машину вооруженные мужчины и повезли в неизвестном направлении. Ее слова передает «Пятый канал».

«Мы, естественно, начали кричать, сопротивляться. Нам угрожали оружием. Это было ужасно. У меня просто рухнул весь мир перед глазами. Моя подруга плакала, я пыталась как-то убежать», — вспомнила знаменитость.

Семенович отметила, что на тот момент ей было 17 лет. Тогда она впервые пошла в ночной клуб. Девушек спасло то, что машину остановила милиция. Злоумышленников арестовали. Правоохранители также нашли у них наркотики.

Знаменитость считает, что ей повезло. Она рассказала, что после случившегося долгое время избегала мужчин и опасалась ходить по улицам. Звезда прорабатывала эту ситуацию со специалистом, и терапия помогла.

В 2022 году Семенович возмущалась, что в шоу-бизнесе «пошла мода» рассказывать о домогательствах спустя значительное количество времени после произошедшего. Певица заявила, что если актриса согласилась на интимную близость за роль в фильме, то это не домогательства, а «бартер».

Ранее артист балета Цискаридзе заявил, что спустя 50 лет о Волочковой снимут фильм.