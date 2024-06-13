Названа команда, которая всех удивит в новом сезоне КХЛ

Хабаровский «Амур» может преподнести сюрпризы и попасть в четверку лучших команд по итогам нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение в комментарии Legalbet выразил тренер, бывший спортивный директор нижегородского «Торпедо» Игорь Бахмутов.

«Сезон, конечно, быстро все поставит на свои места, но я прогнозирую, что «Амур» войдет в четверку лучших команд КХЛ по итогу. Команда летающая, но с новым календарем будет больше дней на отдых, и это как раз может дать им дополнительные возможности на восстановление», — считает Бахмутов.

Эксперт отметил, что вряд ли хабаровчане дойдут до розыгрыша Кубка Гагарина. Вместе с тем, полагает Бахмутов, дальневосточная команда способна неприятно удивить соперников.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ стартует 3 сентября противостоянием за Кубок Открытия. Трофей разыграют финалисты минувшего сезона — магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». «Магнитка», напомним, обыграла ярославцев в апрельской финальной серии со счетом 4-0 и завоевали Кубок Гагарина в третий раз.

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