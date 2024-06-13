ТЦ «Черемушки» изъяли в пользу государства

В собственность государства передали торговый центр и бизнес-центр «Черемушки», принадлежащие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, передает ТАСС.

«В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра «Черемушки», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56», — говорится в сообщении.

6 июня сообщалось, что приставы проводят действия по передаче принадлежащей Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду государству.

До этого Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима Алексею Хотину, обвиняемому по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Кроме того, суд взыскал с бизнесмена и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн руб. в пользу государства.

30 мая приставы изъяли имущество Хотина в бизнес-центре «Китай-город».

Ранее суд обратил в доход государства активы «Макфы».