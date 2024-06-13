Вяльбе назвала идиотами и нелюдями НОК Украины

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала идиотами и нелюдями сотрудников Национального олимпийского комитета Украины, которые выступили против допуска на парижскую Олимпиаду спортсменок Динары Кудаевой, Натальи Малышевой и Ольги Хорошавцевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это идиоты и просто нелюди. Больше ничего комментировать не хочу», — заявила Вяльбе.

12 июня НОК Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой лишить Кудаеву, Малышеву и Хорошавцеву нейтрального статуса из-за «недостаточного соответствия критериям».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что все российские теннисисты допущены до Олимпиады-2024.