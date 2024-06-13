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Жители московского ЖК жалуются на соседа, который гуляет по подъезду в трусах

В Новой Москве мужчина ходит в трусах по подъезду и мешает жить своим соседям

В Новой Москве голый мужчина несколько месяцев мешает жить своим соседям. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам жителей ЖК «Новые Ватутинки», какое-то время назад странный мужчина переехал в дом и стал терроризировать его обитателей. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, регулярно фиксируют, как он ходит по этажу в полотенце, трусах или полностью обнаженным.

Кроме того, мужчина раскидывает соседские вещи, оставленные на лестничной клетке, крестит местных жителей, бегает за их питомцами, плюется, кричит и свистит.

Как уточняется, о происходящем в жилом комплексе знают и в полиции. Стражи порядка уже забирали неадекватного москвича в отделение, но тот возвращался и продолжал странно себя вести.

Ранее голый сибиряк разбил машину велосипедом и попал на видео.

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