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НАТО и Украина утвердили направления военно-технического сотрудничества

Столтенберг: утверждена дорожная карта по военного сотрудничества НАТО и Украины

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Johanna Geron/Reuters

НАТО и Украина утвердили дорожную карту по инновационному военно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Стороны поставили подписи под документом во время заседания Совета Украина — НАТО (СУН) в Брюсселе.

«Мы завершили заседание СУН. Украина и НАТО подписали дорожную карту», — отметил он, не уточнив подробностей.

В среду, 12 июня, участники саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне заявили, что для вступления в альянс Украина должна победить в военном конфликте с Россией. По словам Столтенберга, министры обороны альянса на заседании должны утвердить план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год.

До этого генсек блока говорил, что ожидает от союзников, что они оставят за альянсом функцию по обеспечению безопасности Украины.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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