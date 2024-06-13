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Евро-2024 назвали интересным и без сборной России

Тренер Силкин считает, что ЧЕ-2024 интересен и без сборной России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Чемпионат Европы по футболу — 2024 представляет интерес даже несмотря на то, что в нем не принимает участие сборная России. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил известный тренер, экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин.

«Чемпионат Европы не будет менее интересен без сборной России. Во-первых, сборной России на турнир нужно было бы для начала еще попасть. Не думаю, что рейтинги чемпионата Европы будут ниже из-за отсутствия нашей команды», — сказал Силкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее УЕФА указал российские телеканалы среди вещателей Евро-2024.

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