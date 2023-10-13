Из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нехватки живой силы Киев решил создать «армию зомби» из тяжелобольных людей. Об этом пишет сербское издание «Политика» со ссылкой на американского журналиста и блогера Клейтона Морриса.

«Они [власти Украины] прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан...», — следует из текста.

В материале отмечается, что речь идет не только об украинцах, которые имели справки об освобождении от службы, но и о тех, кто болен туберкулезом, СПИДом и другими недугами, в том числе психического характера.

Как пишет «Политика», если информация журналиста окажется правдивой, то у Киева будет армия, в которой часть солдат не отдает себе отчета в действиях, а другим военным уже нечего терять после многочисленных преступлений. У такой армии мало шансов на успех, констатируют авторы.

Подобное развитие событий может стать началом конца для Украины, которая постепенно теряет международную поддержку, следует из текста.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч граждан страны делают все возможное, чтобы избежать мобилизации. По ее словам, сейчас украинские власти прорабатывают изменения в нормативно-правовых актах, чтобы урегулировать этот вопрос.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

Ранее на Украине всех мужчин призвали готовиться к отправке на фронт.