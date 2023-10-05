На Украине всех мужчин призвали готовиться к отправке на фронт

Каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, возможно, придется идти на фронт. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя военкомата Полтавской области Романа Истомина.

«Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — сказал он.

Накануне глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял, что украинские власти находятся в поисках юридических механизмов, как вернуть и наказать военнообязанных, которые незаконно покинули страну.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 17 августа сообщалось, что украинский лидер подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь они будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.