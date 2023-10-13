Песков сообщил, планируются ли у Путина переговоры с Нетаньяху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на брифинге, планируются ли переговоры Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Песков ответил, что пока переговоры не планируются.

13 октября на заседании Совета лидеров СНГ в Бишкеке Путин призвал к созданию независимого государства Палестина. Он подчеркнул, что целью сторон палестино-израильского конфликта должна стать «реализация ооновской формулы «двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

10 октября на встрече с иракским премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани в Москве Путин впервые высказался о войне в Израиле, отметив, что происходящее стало итогом провала политики США и что выход из кризиса можно найти только в решении о создании суверенного палестинского государства.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.