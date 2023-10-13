Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки. Об этом он сообщил на саммите СНГ, передает РИА Новости.

«Здесь присутствуют центральноазиатские республики, наш легендарный представитель кавказской республики. Должен сказать, вас ждут непростые времена. Как и нас с россиянами», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет разорвать единство России и Белоруссии.

По его словам, белорусские спецслужбы и разведка докладывали ему, что Запад вынашивает планы по разобщению России и Белоруссии.

До этого агентство БелТА сообщало, что у Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор.

Во время беседы Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов говорил, что российское ядерное оружие останется в Белоруссии, пока ядерное оружие Соединенных Штатов размещено в Европе.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.