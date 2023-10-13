В конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что члены палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии зашли в тупик, пытаясь определиться с кандидатурой на пост спикера законодательного собрания. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ситуация зашла в тупик и является тратой времени.

Грин также предложила перенести это «сражение» на площадку всей палаты представителей. «Полагаю, нам нужно начать голосовать», — добавила она.

До этого республиканцы выдвинули своего лидера Стива Скализа на пост спикера палаты представителей в конгресс США.

По информации издания The Hill, после отставки Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей выборы кандидата проходили в закрытом режиме.

До этого стало известно, что республиканец Кевин Маккарти от штата Калифорния смещен с поста спикера палаты представителей американского сената. Инициатором процедуры голосования и автором упомянутой резолюции стал однопартиец Маккарти — конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.