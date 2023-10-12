В Турции призвали выслать из страны посла Израиля

Лидер турецкой Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан призвал власти Турции выслать посла Израиля в Анкаре и закрыть расположенные в республике военные базы США. Его слова передает агентство Anka.

«Посол Турции в Израиле должен быть немедленно отозван, израильский посол в Анкаре выслан, база ПВО Кюреджик и авиабаза США Инджирлик закрыты, продажа исламскими странами Америке и Израилю всех стратегических товаров, включая нефть, прекращена», — заявил Эрбакан.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что единственным способом урегулировать текущий конфликт на Ближнем Востоке является признание Палестины независимым государством.

11 октября турецкий лидер также говорил о том, что Анкара не одобряет любые действия против гражданского населения в зоне палестино-израильской эскалации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.