Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 февраля подать предложения о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и западный Китай. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию», — сказано в тексте поручения.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 15 февраля 2024 года.

До этого Путин поручил повысить уровень роботизации в государственных корпорациях, следует из поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

5 октября президент России поручил проработать вопрос о реализации дополнительных мер поддержки для увеличения объемов перевозки рыбы по Северному морскому пути (СМП) и увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции.

Ранее в Евросоюзе заявили о беспокойстве из-за торгового дисбаланса с КНР.